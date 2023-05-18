تأهيل مباني جامعة الإمارات لتوفير استهلاك المياه والكهرباء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الطاقة؛ التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وجامعة الإمارات، عن اكتمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مباني ومنشآت الجامعة، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء في المباني المستهدفة.

وتم التوقيع على استلام المشروع في حفل استضافته دائرة الطاقة- أبوظبي، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، بالإضافة إلى غاريث وين رئيس الاتصال المؤسسي في شركة طاقة، وخالد محمد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، وسيلفي جيهانو الرئيس التنفيذي لشركة دالكيا- إي دي أف الفرنسية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في قطاعي الطاقة والمرافق في الدولة.

رؤية

وأكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة- بالإنابة أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الطاقة أبوظبي، وبما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة المستقبلية لاستدامة المياه والطاقة، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات وانطلاقاً من دورها الوطني قامت بإنشاء المركز الوطني للمياه والطاقة مركزاً بحثياً علمياً عالمي المستوى في مجالات تنمية المياه والطاقة، والحفاظ عليها واستدامتها، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية.

كفاءة

وقال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: إن الشراكة مع جامعة الإمارات تقوم على تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مباني ومنشآت الجامعة، إذ مولت الشركة المشروع بشكل كامل، وأشرفت على تطويره وتنفيذه، ضمن باقة شاملة من الخدمات في مجال مشاريع كفاءة الطاقة، تضمن فيها الشركة تدابير توفير الطاقة مع أدائها طوال مدة المشروع المقدرة بثماني سنوات.

وأكدت أبوظبي لخدمات الطاقة أن اكتمال المشروع بحسب الجدول الزمني المحدد يبرهن على التزامها تجاه عملائها، وجاهزية الشركة لتلبية احتياجات السوق المتنامية لمشاريع تعزيز كفاءة استهلاك المياه والكهرباء على مستوى الدولة.

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