70 كشافاً يمثلون الإمارات في مخيم كوريا الجنوبية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تشارك كشافة الإمارات في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين في كوريا الجنوبية في الفترة من 1 - 12 أغسطس المقبل بـ70 كشافاً وقائداً، يمثلون إمارات الدولة المختلفة من جميع المفوضيات الكشفية في الدولة (أبوظبي – العين – دبي – الشارقة – رأس الخيمة – الفجيرة)، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سينضمون تحت مظلمة الجمعية، إذ يعتبر المخيم الكشفي العالمي هو الحدث الشبابي والكشفي الأكبر في العالم، ويشارك فيه 45 ألف شخص من 171 دولة حول العالم، وقد اتخذت الجمعية شعار «ريادة واستدامة نحو المئوية».

رسالة مهمة

وأكد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات أن الجمعية لم تتخلف يوماً عن المشاركة في المخيمات الكشفية العالمية، ولكن ما يميز هذا الوفد أنه يعد الأكبر عدداً في تاريخ مشاركات الجمعية، كما أنه يحمل رسالة مهمة إلى العالم أجمع، وهي رسالة كل شاب إماراتي يحلم بمستقبل أفضل، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات تسعى نحو تمكين الشباب الإماراتي، واستثمار طاقاتهم للتعبير، وإبراز رؤية دولة الإمارات نحو الريادة والعالمية، واستكمال رحلتها للمئوية.

وأوضح أن المخيم الكشفي العالمي أكبر حدث منتظم، يتم تنظيمه في الحركة الكشفية، حيث يجتمع فيه نحو 40 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وفي هذا العام سيتجاوز حجم المشاركين فيه إلى 45 ألف شاب وفتاة من 171 دولة، حيث يعتبر المخيم حدثاً تربويـاً لتعزيز السلام والتفاهم، ويضم المخيم الكشفي العالمي مجموعة كبيرة من الأنشطة، مركزاً على إبراز أهمية الممارسات الحياتية اليومية، والتفاعل في موقع المخيم.

وأكمل: إن مشاركة كشافة الإمارات في الجمهورية الكورية تأتي تأكيداً للعلاقات المشتركة بين الكشافة الإماراتية، والكشافة الكورية، إذ ستشارك كشافة الإمارات نظيرتها في كوريا في احتفالاتهم بمرور مائة عام على قيام الحركة الكشفية في كوريا.ترويج

وأكد خليل علي رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات ورئيس وفد الدولة المشارك في المخيم الكشفي العالمي أن أحد الأهداف الأساسية، التي سيعمل وفد الدولة على تحقيقها هو تعزيز رؤية الدولة في الترويج لمؤتمر التغير المناخ «COP28»، والذي ستستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، حيث خصصت الجمعية ضمن عروضها لليوم الوطني، وهو اليوم الذي تخصصه اللجنة المنظمة للمخيم الكشفي العالمي لكل دولة، للتعبير عن ثقافتها وهويتها والرسالة، التي تريد تقديمها للعالم، ولقد حرصت كشافة الإمارات على تخصيص جانباً أساسياً من معرضها في اليوم الوطني، للترويج لهذا الحدث الوطني المهم الذي تستضيفه الدولة.

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