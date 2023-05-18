«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول دور القانون في التسامح

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت دائرة القضاء- أبوظبي منتدى دولياً بعنوان «دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام»، بالتزامن مع اليوم العالمي للعيش معاً في سلام، الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وذلك في إطار جهود دائرة القضاء الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.

وأدار المنتدى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني للتفتيش القضائي في أبوظبي، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية الدور الرائد، الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز التسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين.

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