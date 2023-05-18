ضاحي خلفان يتلقى رسالة ماجستير عن «استخدام الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة ماجستير بعنوان أثر الذكاء الاصطناعي في التقليل من أخطاء اتخاذ القرار، من النقيب خالد الشميلي، من وزارة الداخلية.

وتوجه معاليه بالشكر إلى النقيب خالد الشميلي خلال استقباله بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.

ويستهدف موضوع الرسالة استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتضمنه من مميزات ذكاء الحاسب الآلي وقدرته على محاكاة العقل البشري لدعم اتخاذ القرار الأمني الرشيد، وقد توصلت الدراسة إلى الالتزام باستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» في أكتوبر 2017م، كما تأتي أهمية الدراسة في حداثة موضوعها حيث تعد من أوائل الدراسات الأكاديمية التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرار وإضافة قيمة للمكتبة الأمنية.

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