صقر غباش يؤكد اعتزاز الإمارات بالشراكة الشاملة مع الصين

المصدر: دبي - وام

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق أمس، خلال زيارته الحالية إلي الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، بهدف تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني والتنسيق في المؤتمرات والمحافل الدولية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تتميز بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بتشاو ليجي، والوفد المرافق له، وقدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه.

ومن جانبه نقل تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، تحيات شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

نتائج

ومن جانبه حمل معالي صقر غباش، تشاو ليجي رئيس مجلس نواب الشعب الصيني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين وتمنيات سموه لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.

وأشاد معالي صقر غباش وتشاو ليجي بالنتائج التي تحققت من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين، والتي تم من خلالها التأكيد على مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما يعود على الشعبين الصديقين نماء وتطوراً وازدهاراً، والتي تكللت بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الإمارات والصين، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الدكتور علي راشد النعيمي، وأسامة الشعفار وسمية عبد الله السويدي وعائشة رضا البيرق وعبيد خلفان الغول أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

تفاهم

وأكد معالي صقر غباش اعتزاز دولة الإمارات حكومةً وشعباً بالصداقة الإماراتية الصينية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2018، والتي تمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف إرساء الأمن والسلام والتنمية والعدالة.

مؤكداً معاليه أن زيارة شي جين بينغ – رئيس جمهورية الصين لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018، وكذلك زيارتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى جمهورية الصين الشعبية عامي 2019 و2022.

ولقاءه شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين، تمثل مرحلة جديدة في العلاقات الإماراتية الصينية وترسخ قوة التقدم المشترك على الصعيدين السياسي الاقتصادي وكذلك على مختلف المجالات منها العلمية والثقافية والاستثمارية والتكنولوجيا والفضاء.

علاقات

وقال معاليه إن دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع جمهورية الصين، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين خليجياً وعربياً، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في الإمارات على المستوى العالمي.

وقدم معاليه دعوة إلى رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني ولأعضاء مجلس الشعب الصيني للمشاركة في «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات على قناعة تامة أن COP28 سيشكل نقطة تحول جذرية في الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والذي تسعى من خلاله دولة الإمارات إلى العمل الجماعي من أجل حل الخلافات والبناء على المنفعة والمصالح المشتركة وتعزيز التضامن والتعاون الدولي في هذا السياق.

من جانبه أشاد تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية، بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تقدم بالشكر إلى معالي صقر غباش على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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