"دبي للصحافة" يدعم صناعة المحتوي الرقمي في الإمارات

المصدر: البيان

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في إطار استراتيجيته الرامية لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في العالم العربي، وجهوده المستمرة لتوسيع شراكاته الإعلامية مع كبرة المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، عقد نادي دبي للصحافة شراكة مع حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في تمكين ودعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، ومنصة "بوديو"، أكبر منصة بودكاست في العالم العربي، لإطلاق النسخة الثانية من برنامج ومسابقة in5 x Podeo للبودكاست.

وتتضمن المبادرة عقد سلسلة من ورش العمل إضافة إلى مسابقة تهدف إلى توفير منصة لصناع محتوى البودكاست من أصحاب المواهب الإبداعية الواعدة في القطاع في دولة الإمارات، بهدف تطوير مهاراتهم وعرض مواهبهم وإمداد صُنّاع المحتوى الصوتي المنضمين حديثاً إلى القطاع على مستوى الدولة، بالمقومات التي تعينهم على النجاح.

مركز إعلامي رائد

وفي هذه المناسبة قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: "يمثل دعم الموهوبين في مختلف المجالات الإعلامية، وإمدادهم بكافة والمهارات والأدوات التي تضمن لهم التميز، إحدى الاولويات التي ننطلق منها لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد للإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى في العالم العربي. كما يأتي في إطار مساعي دبي المستمرة لدعم الإعلام بشتى قطاعاته وتطويرها، بما في ذلك الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي، وتسريع وتيرة نمو هذه الصناعة الإعلامية عبر مبادرات فعالة ومميزة مصممة لأصحاب المواهب الواعدة في صناعة المحتوى الصوتي، سعياً لتوسيع دائرة انتشاره بالتعاون مع المنصات المتخصصة في هذا المجال".

وأضاف السويدي: "وفرت دبي كافة المقومات والبنية التحتية اللازمة لتطوير صناعة الإعلام الرقمي، وأطلقت المبادرات والبرامج لإيجاد فرص نمو جديدة للإعلام بصورة عامة والرقمي منه بصورة خاصة، وهو ما يعكس مكانتها الريادية كمركز رئيسي للإعلام، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة، وذلك عبر برامج وورش عمل لإمداد المعنيين بهذا القطاع المتنامي بالمعارف المهنية والخبرات التي تمكنهم من إنجاح مشاريع التدوين الصوتي الخاصة بهم، استناداً إلى البنية التحتية القوية التي وضعتها دبي في خدمة المؤسسات الإعلامية لتأكيد فرص نموها واستدامتها".

وكانت مجموعة تيكوم، والتي تضم تحت مظلتها مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وغيرها، قد أطلقت عام 2013 حاضنة الأعمال in5 لتمكين ورعاية المواهب ورواد الأعمال حيث تزودهم بخمس مزايا رئيسية تتمثل في سهولة تأسيس الأعمال ومساحات العمل المشتركة والإبداعية والمرافق المتخصصة والتوجيه والإرشاد وورش العمل وفعاليات شبكات الأعمال وفرص التواصل وبناء العلاقات والوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

ومن المقرر أن يحضر جميع المشاركين في برنامج ومسابقة in5 x Podeo للبودكاست خمس ورش عمل تنظمها منصة بوديو، ما يوفر لهم الفرصة لإتقان المهارات والتقنيات المتقدمة اللازمة لإنشاء وصناعة محتوى بودكاست إبداعي. وقد عُقدت أولى ورش العمل الأسبوعية ضمن البرنامج، وتستمر بقية الورش حتى 26 مايو الجاري، وستختتم بمسابقة البودكاست في 27 مايو الجاري.

بيئة مناسبة

وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد ، مديرة نادي دبي للصحافة: "يأتي إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم وتطوير صُنّاع المحتوي الرقمي على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع كبرى المنصات المتخصصة، في إطار حرص النادي على توفير بيئة مناسبة لتطور ونمو صناعة المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات، وإيجاد منظومة عمل موحدة تدعم هذه الصناعة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تدعم المواهب الحالية من صناع المحتوى الصوتي وتجذب المهتمين به من داخل الدولة وخارجها".

وأضافت بوحميد: " يواصل نادي دبي للصحافة توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية والمتخصصة في مجال الإعلام، للنهوض بالمحتوى المقدم ضمن هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بنية تحتية متطورة تتيح دعم المواهب وتقديم محتوى متطور يخدم المجتمع ويدعم تطلعاته نحو المستقبل، كما ستمثل إبداعات ومواهب صانعي المحتوى الرقمي المشاركون في البرنامج والمسابقة، مقياساً لتطور الصناعة على مستوى المنطقة، ومن ثم تطوير البرامج والمبادرات التي تخدم تطورها المستمر، فيما ستُشكِّل نتائج المبادرة والمسابقة أكبر حافز لصناع البودكاست لتحقيق مزيد من التميز والابتكار. "

وقال ستيفانو فلاحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "بوديو": "سيؤهل برنامج ومسابقة in5 Podeo للبودكاست المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة التي تكفل لهم تسخير وصقل قدراتهم الإبداعية لإنشاء محتوى صوتي متكامل العناصر، فيما ستوفر ورش العمل تدريباً عملياً مكثفاً في كل مرحلة من مراحل عملية البث الصوتي، بما في ذلك إنشاء أفكار المحتوى والتخطيط والإنتاج والبث.

وسيتم منح الفائزين الثلاثة في المسابقة التي ستُقام في نهاية ورش العمل الفرصة لبث محتوى البودكاست الخاص بهم على منصة "بوديو"، كما سيحصل الفائزون أيضاً على عضوية لمدة ستة أشهر في منصة in5 تشمل الوصول إلى مجموعة من الخدمات الإعلامية الرقمية والإرشادات والاستشارات.

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