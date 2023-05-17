رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الكونغو في ضحايا الفيضانات

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

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