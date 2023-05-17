"نما للتعليم" تدمج كليتي "الخوارزمي" و"ليوا" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت "نما للتعليم" عن دمج كلية الخوارزمي الدولية مع كلية ليوا للتكنولوجيا في إمارة أبوظبي، وسيتم الإعلان عن مسمى الكيان المدمج لاحقاً، والذي بهدف إلى تحقيق نقلة نوعية مبتكرة على صعيد ضمان جودة الأداء في الكلية الجديدة حيث سيندرج تحتها 5 كليات متطورة تطرح 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً يلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام وتقنية المعلومات.

وتوفر الكلية الجديدة بنية تحتية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، وأكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة، وتمثل عملية دمج الكليتين إضافة حيوية لمسيرة التعليم العالي على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة والدولة بصفة عامة، وترفد سوق العمل بكوادر متخصصة تلبي الاحتياجات المستقبلية للتنمية الوطنية.

بدوره، قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة "نما للتعليم": "عملية دمج كليتي الخوارزمي الدولية وليوا للتكنولوجيا تستهدف الارتقاء بالأداء الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية متطورة وبنية تحتية وفق أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية التي تأخذ بها المؤسسات الجامعية المرموقة في العالم، كما تركز على ضمان الجودة الشاملة للبرامج التعليمية والتخصصات المطروحة والحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي من المؤسسات العالمية المتخصصة سواء للبرامج أو للكليات أو للمؤسسة بصورة شاملة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بشأن الانطلاق بمنظومة التعليم إلى آفاق عالمية تتصدر من خلالها مؤشرات التنافسية الدولية".

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