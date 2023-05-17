«الاتحادية للضرائب» تُطلق مُبادرة تصنيف الوكلاء عبر 10 قطاعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة «تصنيف الوكلاء الضريبيين» لتسهيل الامتثال الضريبي للخاضعين للضريبة، من خلال توفير آلية إلكترونية مَرِنة تتميز بالوضوح والدقة، تُتيح لمُتعاملي الهيئة اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة، وذلك من خلال قائمة تشتمل على عشرة قطاعات مُتنوِّعة، تم تحديدها وفقاً للخبرات الفعلية التراكمية للوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُسجَّلين لدى الهيئة.

وأوضحت في بيان صحفي أن المُبادرة تهدف إلى زيادة مستويات رضا الخاضعين للضريبة عن خدمات الوكلاء الضريبيين، مُشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة «تصنيف الوكلاء الضريبيين» الجديدة من خلال الدخول إلى سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ثم الضغط على خيار «تصفية الوكلاء» بحسب التخصُّص أو القطاع، واختيار أحد الوكلاء المُدرجين بالقطاع المطلوب.

وكشفت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المُعتمدين المُشاركين في المُبادرة الجديدة والمُصنَّفين ضمن قطاعاتها بلغ 319 وكيلاً، بما يُشكِّل أكثر من 70 % من إجمالي عدد الوكلاء المُسجَّلين لدى الهيئة البالغ 454 وكيلاً.

مشاريع نوعية

وأكدت الهيئة أن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية تتميز بمشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها، حيث تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، بما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

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