المستشفى الأمريكي في دبي يحصل على الاعتماد الأكاديمي لمختبر قسطرة القلب من الكلية الأمريكية لأمراض القلب

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منحت الكلية الأمريكية لأمراض القلب الاعتماد للمستشفى الأمريكي دبي، تثمينًا لخبرته والتزامه بعلاج المرضى الذين يأتون لمختبر قسطرة القلب لتلقي الرعاية الصحية. حظي مختبر قسطرة القلب بالمستشفى الأمريكي دبي بالاعتماد في شهر يناير، بناءً على تقييم ميداني صارم لقدرة الكادر الطبي على تقييم وتشخيص وعلاج المرضى الذين يأتون لمختبر قسطرة القلب.

عملت المستشفيات، التي أثبتت كفاءة استثنائية في علاج المرضى الذين يحتاجون لقسطرة القلب، على وضع المعايير اللازمة لتقييم المرضى قبل إجراء القسطرة، لضمان جودة العلاج وسلامة المرضى. وتولي هذه المستشفيات اهتمامًا كبيرًا بغرفة العمليات الجراحية، لضمان التنسيق الكامل في عمليات التخدير، ومكافحة العدوى، والسلامة الإشعاعية، والالتزام بالبروتوكول العالمي، وإجراءات الوقت المستقطع لما قبل العملية. كما أتقنت هذه المستشفيات عملية التحويل الملائمة إلى وحدة العناية المركزة لمراقبة المضاعفات ومتابعتها على أفضل نحو، وتعزيز التواصل بين الطبيب والمريض وأسرته، وإعطاء تعليمات للمريض حول الخروج من المستشفى ومعلومات المتابعة.

لقد أثبت المستشفى الأمريكي دبي التزامه بتوفير رعاية قلبية ممتازة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كما قال الدكتور ديباك ل. بهات، دكتور في الطب، ماجستير في الصحة العامة، زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ورئيس مجلس إدارة الاعتماد للكلية الأمريكية لأمراض القلب، والذي أردف قائلاً: "إن قسم خدمات الاعتماد للكلية الأمريكية لأمراض القلب فخور بمنح الاعتماد لمختبر قسطرة القلب بالمستشفى الأمريكي دبي."

يجب أن تشارك المستشفيات الحاصلة على اعتماد مختبر قسطرة القلب من الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عملية سريرية متعددة الأوجه بما يشتمل على إجراء تحليل للفجوات، وتفحص الأشكال المتباينة من الرعاية الصحية، ووضع خطة إجرائية، والقيام بمراجعة ميدانية صارمة، والمراقبة لضمان النجاح المستدام.

تشمل الطرق والاستراتيجيات المحسّنة للعناية بالمرضى عمليات تبسيط الانسيابية، وتطبيق التوجيهات والمعايير، وتبني أفضل الممارسات في مجال رعاية مرضى مختبر قسطرة القلب. تتسم المرافق الطبية الحاصلة على الاعتماد بكونها تلبي معايير صارمة في هذا الصدد، وبكونها قد عملت على تنظيم فريق من الأطباء والممرضين والأخصائيين السريريين والموظفين الإداريين الآخرين ممن يعملون بجد واجتهاد لدعم الجهود المؤدية إلى تحسين وتطوير خدمات العناية بالمرضى.

قال السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي: "نحن فخورون بالحصول على اعتماد الكلية الأمريكية لأمراض القلب لمختبرنا لقسطرة القلب. تتطلب الرحلة نحو الاعتماد تلبية معايير صارمة ولا مجال للتهاون فيها، ويمثل هذا الاعتراف تأكيداً على صرامة عملياتنا السريرية، ومهارة كوادرنا الطبية. كما يمثل مركز القلب والأوعية الدموية للمستشفى الأمريكي دبي رائداً إقليمياً في مضمار علاجات القلب، ونحن ملتزمون بالحفاظ على مستوى التميز في كل شيء نقوم به."

يمثل مركز القلب والأوعية الدموية للمستشفى الأمريكي دبي رائداً إقليمياً في مضمار رعاية القلب. يقدم الأخصائيون في المركز علاجات متقدمة، وإجراءات تدخلية بمختبر قسطرة القلب، وخدمات جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية. يقدم المركز أيضاً خدمات الرعاية والجراحة عالمية المستوى للأطفال بقيادة مجموعة من أفضل أطباء قلب الأطفال في دبي.

عن المستشفى الأمريكي دبي

يمثل المستشفى الأمريكي دبي رائداً إقليمياً في مضمار الرعاية الصحية، مقدماً خدمات طبية عالمية المستوى، مدعومةً بأحدث التقنيات والابتكارات. وبصفته عضواً في شبكة مايو كلينيك مع حيازته على العديد من الاعتمادات الدولية، يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث والتعليم لكي يوفر حلولاً جديدة في مجال الرعاية الصحية.

توفر الكلية الأمريكية لأمراض القلب للمستشفيات الأمريكية والدولية مثل المستشفى الأمريكي دبي مجموعة شاملة من خدمات اعتماد طب القلب المصممة لتطوير وتحسين خدمات العناية بالمرضى وتعزيز الأداء المالي للمستشفى. تتركز هذه الخدمات على كافة نواحي رعاية القلب، بما في ذلك مختبر قسطرة القلب.

عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب

تتطلع الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى عالم يعمل فيه الابتكار والمعرفة على تطوير وتحسين خدمات رعاية القلب والأوعية الدموية. وبصفته معقلاً مهنياً لكامل فريق رعاية القلب والأوعية الدموية، تتمثل مهمة الكلية وأعضائها البالغ عددهم 54,000 عضواً في إحداث تحول في مضمار رعاية القلب والأوعية الدموية وفي تحسين صحة القلب. تمنح الكلية الأمريكية لأمراض القلب الاعتمادات لمزودي خدمات الرعاية الصحية للقلب والأوعية الدموية الذين يلبّون المعايير الصارمة ويمثلون روّاد صنع السياسة الصحية ومعاييرها وتوجيهاتها. تقدم الكلية أيضاً التعليم الطبي المهني وتنشر نتائج أبحاث القلب والأوعية الدموية عبر دورياتها المعروفة عالمياً، وتعمل على تشغيل مسجلات وطنية لقياس وتحسين مستوى العناية، وتقدم الا-عتماد للمستشفيات والمعاهد في طب القلب والأوعية الدموية. للمزيد، زر الموقع acc.org.



منحت الكلية الأمريكية لأمراض القلب الاعتماد للمستشفى الأمريكي دبي، تثمينًا لخبرته والتزامه الراسخ بعلاج المرضى الذين يأتون لمختبر قسطرة القلب لتلقي الرعاية الصحية. حظي مختبر قسطرة القلب بالمستشفى الأمريكي دبي بالاعتماد في شهر يناير، بناءً على تقييم ميداني صارم لقدرة الكادر الطبي على تقييم وتشخيص وعلاج المرضى الذين يأتون لمختبر قسطرة القلب.

عملت المستشفيات، التي أثبتت كفاءة استثنائية في علاج المرضى الذين يحتاجون لقسطرة القلب، على وضع المعايير اللازمة لتقييم المرضى قبل إجراء القسطرة، لضمان جودة العلاج وسلامة المرضى. وتولي هذه المستشفيات اهتمامًا كبيرًا بغرفة العمليات الجراحية، لضمان التنسيق الكامل في عمليات التخدير، ومكافحة العدوى، والسلامة الإشعاعية، والالتزام بالبروتوكول العالمي، وإجراءات الوقت المستقطع لما قبل العملية. كما أتقنت هذه المستشفيات عملية التحويل الملائمة إلى وحدة العناية المركزة لمراقبة المضاعفات ومتابعتها على أفضل نحو، وتعزيز التواصل بين الطبيب والمريض وأسرته، وإعطاء تعليمات للمريض حول الخروج من المستشفى ومعلومات المتابعة.

لقد أثبت المستشفى الأمريكي دبي التزامه بتوفير رعاية قلبية ممتازة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كما قال الدكتور ديباك ل. بهات، دكتور في الطب، ماجستير في الصحة العامة، زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ورئيس مجلس إدارة الاعتماد للكلية الأمريكية لأمراض القلب، والذي أردف قائلاً: "إن قسم خدمات الاعتماد للكلية الأمريكية لأمراض القلب فخور بمنح الاعتماد لمختبر قسطرة القلب بالمستشفى الأمريكي دبي."

يجب أن تشارك المستشفيات الحاصلة على اعتماد مختبر قسطرة القلب من الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عملية سريرية متعددة الأوجه بما يشتمل على إجراء تحليل للفجوات، وتفحص الأشكال المتباينة من الرعاية الصحية، ووضع خطة إجرائية، والقيام بمراجعة ميدانية صارمة، والمراقبة لضمان النجاح المستدام.

تشمل الطرق والاستراتيجيات المحسّنة للعناية بالمرضى عمليات تبسيط الانسيابية، وتطبيق التوجيهات والمعايير، وتبني أفضل الممارسات في مجال رعاية مرضى مختبر قسطرة القلب. تتسم المرافق الطبية الحاصلة على الاعتماد بكونها تلبي معايير صارمة في هذا الصدد، وبكونها قد عملت على تنظيم فريق من الأطباء والممرضين والأخصائيين السريريين والموظفين الإداريين الآخرين ممن يعملون بجد واجتهاد لدعم الجهود المؤدية إلى تحسين وتطوير خدمات العناية بالمرضى.

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