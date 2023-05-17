«التغير المناخي» تناقش تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي تحت شعار (صناعة الدواجن في الإمارات العربية المتحدة: تحديات وفرص واعدة)، انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجياتها الرامية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في الإمارات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، وطرح الحلول المقترحة لخلق فرص لتحقيق التنمية والاستدامة في هذه الصناعة.

وشهد الحوار الوطني حضور حامد بن خادم بن بطي آل حامد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن، ومحمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة. كما شهد الحوار -الذي يستمر ليومين- حضور نخبة من خبراء صناعة الدواجن وممثلي مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ومجموعة من المختصين الحكوميين من السلطات البيطرية المحلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات الدولة، ذلك بجانب ممثلي جمعية الإمارات لمربي الدواجن، وشركات القطاع الخاص، وكبار مربي الدواجن في الدولة.

ويهدف الحوار الوطني للأمن الغذائي الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة مارس الماضي، إلى مناقشة مختلف التحديات والموضوعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، ذلك من خلال إدارة حوار ونقاش بناء بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم الحوار الوطني للأمن الغذائي - وغيره من المبادرات - إلى تعزيز دورها في قيادة الجودة الوطنية استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، بما يبرز جهود الدولة في تعزيز أمنها الغذائي وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة.

وخلال كلمته في انطلاق الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي، أكد الأميري أن الدواجن هي أحد أغنى المصادر الحيوية للبروتين والمغذيات للإنسان، وتلعب صناعة الدواجن دوراً رئيسياً في إطعام البشر حول العالم كونها إحدى أهم ركائز الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتنمية صناعة الدواجن لتعزيز أمنها الغذائي وفق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما ناقش الحضور الوضع الوبائي العالمي، والذي يؤثر على حركة تجارة الدواجن ولحومها والمنتجات المرتبطة بها.

وبيّن الحوار الوطني الثاني للأمن الغذائي أبرز الدول التي يتم استيراد لحوم الدواجن منها، وسبل تنويع استيراد تلك السلعة المهمة وتعزيز المراقبة على حركة الاستيراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز