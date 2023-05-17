رئيس الدولة يدعو رئيسي غانا وموزمبيق لحضور «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل.

وسلّم الرسالة إلى رئيس غانا، عامر العلوي القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية غانا.

رسالة

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، تتضمن دعوة للمشاركة في (COP28).

وسلم الرسالة سعيد محمد سعيد باعمران، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى موزمبيق، إلى فيرونيكا مكامو، وزيرة الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق.

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