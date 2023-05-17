50 مليوناً مساهمة اجتماعية من «مبادلة» لـ «معاً»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تلقيها مساهمة مالية من شركة مبادلة للاستثمار بلغت 50 مليون درهم، وهي أكبر مساهمة استقبلتها الهيئة من مساهم واحد منذ تأسيسها في العام 2019، ما يتيح لها تعزيز دورها في توفير الموارد والدعم من خلال البرامج والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالتعامل مع الأولويات الاجتماعية الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وتعمل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» على تقديم المساهمة التي تلقتها من شركة مبادلة للاستثمار، على مدى خمس سنوات إلى مؤسسات القطاع الاجتماعي في أبوظبي، التي توفر حلولاً مبتكرة ومتكاملة تدعم جهودها في تعزيز رفاهية المجتمع بأبوظبي.

وحتى الآن، استفاد أكثر من 700 ألف مواطن ومقيم في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية التي قدمتها هيئة «معاً» عبر مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية ضمن إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي ومحاور عملها الرئيسية الأخرى.

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «إن المساهمة المالية المجتمعية التي قدمتها شركة مبادلة للاستثمار، تعزز من جهودنا نحو تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة للمستقبل في بناء مجتمع متعاون متماسك بإمارة أبوظبي، حيث يتمثل دورنا في «معاً» حول إلهام وتعزيز الجهود الجماعية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أثر اجتماعي مستدام بناءً على الأولويات الاجتماعية المحددة في إمارة أبوظبي، والتي تحتاج إلى مساهمات سخية لمعالجتها واستشراف الحلول المبتكرة لها، ويصعب تنفيذها دون مساهمات كالتي قدمتها شركة مبادلة».

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «حريصون على العمل جنباً إلى جنب مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وفق رؤية واحدة مشتركة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز