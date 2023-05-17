مؤسسة صندوق المعرفة في دبي تطلق خطتها الاستراتيجية 2023 - 2025

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي خطتها الاستراتيجية لأعوام 2023 ــ 2025، والهادفة إلى تعزيز موقع دبي مركزاً رائداً في الاستثمار المعرفي بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المعرفية إلى الإمارة. وحددت المؤسسة أهداف صندوق المعرفة، ضمن خطتها الاستراتيجية والمتمثلة في رؤيتها، وهي «ريادة الاستثمار في المعرفة»، ورسالتها «تطوير محفظة استثمارية مستدامة لتنمية قطاع المعرفة ودعم المبادرات والمشاريع التعليمية في دبي».

محاور

وترتكز أهداف الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية أولها: تحقيق الاستدامة في المحفظة الاستثمارية.

أما المحور الثاني فهو تخصيص الأصول التعليمية، حيث ستعتمد سياسة المؤسسة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع المعرفي والتعليمي، من خلال جذب المستثمرين من مختلف دول العالم، للاستفادة من المميزات الاستثمارية الكبيرة، التي تتيحها الإمارة.ويتمثل المحور الاستراتيجي الثالث للاستراتيجية الجديدة في إدارة المبادرات التعليمية، حيث تسعى المؤسسة إلى خلق بيئة تعليمية تنافسية تشجع على الإبداع والابتكار، وتمكن مختلف شرائح المجتمع من طلبة وأولياء أمور وهيئات تدريسية، للاستفادة من الفرص التعليمية المتميزة.

مكانة

وقال أحمد عبدالكريم جلفار رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة: إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن الارتقاء بالقطاع في الإمارة إلى مستويات تنافسية تليق بالمكانة الرائدة لدبي.

بدوره قال عبدالله العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: إنه على مدار 15 عاماً، ومنذ تأسسيها في العام 2007 عملت المؤسسة على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز البيئة التعليمية الداعمة للاقتصاد المعرفي، ومع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة سنعمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على زيادة الأثر الإيجابي للمبادرات والمشاريع التعليمية، التي من شأنها توفير خدمة نوعية على قدر كبير من التميز، تستفيد منها كل شرائح مجتمع دبي.

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