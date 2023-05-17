«جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تستعد للاحتفال باليوبيل الفضي

المصدر: دبي- البيان

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بدأت، يوم أمس، أعمال لجان تحكيم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي باختتام الموسم 25 للجائزة، والاحتفال باليوبيل الذهبي.

وقالت أمينة الدبوس السويدي المديرة التنفيذية للجائزة: إن جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة بدبي، وعلى مدى ربع قرن من الزمن 25 عاماً في خدمة إبداعات الطفولة تحرص على تأصيل وترسيخ قيم الإبداع لدى الطفولة والشباب وصقل خبراتهم وقدراتهم للارتقاء بالمبادرات والأفكار والرؤى، وإطلاق إمكانات وإبداعات الأطفال على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

وعبر احتفالات الجائزة هذا العام باليوبيل الفضي فقد بدأت، أمس، تحكيم الأعمال المشاركة في الجائزة للدورة 25، والتي بدأت في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، التي تتم وفق أعمال المشاركين، عبر اشتراطات ومعايير دقيقة، وتحرص الجائزة على تنفيذ التحكيم بشفافية وعدالة ودقة النتائج، وبالفعل انطلقت، يوم أمس، بحضور لجان التحكيم وإدارة الجائزة أعمال التحكيم بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

وأضافت: تتواصل أعمال لجان التحكيم، وذلك لتكملة حلقات محاور ومجالات الجائزة في تحكيم الإبداع الأدبي والخطابة والشعر والمناظرة الثقافية، وتحكيم الإبداع الفني، والذي يشمل الرسم والتصوير الفوتوغرافي والتشكيل والنحت.

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