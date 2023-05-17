ورشات عمل تدريبية لأبرز المنصات الصوتية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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استضافت النسخة الثالثة من «دبي بودفست» سلسلة من الأنشطة الجانبية، وورشات عمل تدريبية قدمتها أبرز المنصات الصوتية العالمية، كما شهد الحدث بثاً مباشراً لحلقات أبرز صناع المحتوى العربي وحوارات ونقاشات موسعة حول صناعة البودكاست العربي.

وتضمنت ورشات العمل ورشة تدريبية قدمتها منصة البث الصوتي العالمية الرائدة «سبوتيفاي»، وورشة أخرى قدمتها منصة «بوديو»، وهي واحدة من أكبر منصات البث الصوتي في العالم العربي، وذلك في إطار جهود نادي دبي للصحافة لبناء قدرات منشئي المحتوى الصوتي والمتخصصين في وسائل الإعلام، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتميز في المجال.

وشارك ستيفانو فلاحة، الرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»، الحضور في حوار مفتوح مع صناع المحتوى الصوتي العرب، حيث ناقش رؤاهم حول الفرص والتحديات التي تواجهها صناعة البودكاست في المنطقة، وكيفية الاستفادة من الزخم الكبير والتفاعل الذي أحدثه بودفِست دبي بوصفه أكبر حدث يجمع المهتمين بصناعة التدوين الصوتي من جميع أنحاء العالم العربي، وما يفتحه ذلك من سبل لتطوير المحتوى العربي ليكون قادراً على المنافسة العالمية.

وكجزء من الأنشطة الجانبية، بثت «صوت للبودكاست والتدريب» حلقتين على الهواء مباشرة من داخل «بودفِست دبي»، الأولى بعنوان «من الفيديو إلى البودكاست»، والتي شارك فيها صانعا المحتوى بشر نجار، وسمية جمال، مستعرضين خلالها تطور البودكاست في وقت كان فيه الكثير من صناع المحتوى الصوتي يتجهون إلى الفيديو، كما ناقشت الحلقة على مدار 30 دقيقة تأثير المنصات على المحتوى من الإنتاج وصولاً إلى التفاعل مع الجمهور.

وفي حلقة أخرى تم بثها مباشرة من الحدث، تحدث الممثلان الكوميديان وصانعا المحتوى محمد حلمي وعلاء الشيخ عن البودكاست الكوميدي، عن تطور وإقبال المتابعين على المحتوى الصوتي في مصر، كما استعرض كل منهما خلال الحلقة، التي حملت عنوان «كيف وجدت الكوميديا طريقها إلى أذنك»، أسباب انجذابهما لإنشاء المحتوى الصوتي وتأثير ذلك على حياتهما المهنية.

أنغامي

وفي إطار شراكتها مع نادي دبي للصحافة، عرضت منصة «أنغامي» على الحضور في النسخة الثالثة من بودفست دبي أحدث إنتاجاتها الصوتية، والإحصاءات الداخلية للمنصة والمتعلقة بصناعة البودكاست، ونسب المتابعة في العالم العربي، حيث حققت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الماضية.

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