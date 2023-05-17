ترسيخ صناعة «البودكاست العربي» يحتاج منظومة عمل موحدة

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون في الجلسة النقاشية المفتوحة التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «بودفِست دبي»، أن صناعة الإعلام في العالم العربي تتجه بشكل كبير نحو التحول الرقمي، وذلك في ضوء مؤشرات النمو الواعدة لهذه الصناعة الإعلامية الرقمية الجديدة على مستوى العالم.

واتفق المشاركون في الجلسة النقاشية المفتوحة التي عقدت تحت عنوان «صناعة البودكاست العربي» بحضور نخبة من أبرز صُنّاع »البودكاست« والمحتوى الصوتي العربي، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيجاد منظومة عمل وآلية موحدة لترسيخ قواعد هذه الصناعة الإعلامية الجديدة في المنطقة، من أجل النهوض بهذا المحتوى الإعلامي الواعد والتغلب على التحديات التي تواجهه فيما يتعلق بتوفير منصات رقمية مواتية والارتقاء بجودة المحتوى والاستمرار في إطلاق مبادرات جديدة تتواكب مع النمو الواعد لهذه الصناعة الإعلامية الإبداعية وتعزيز انتشارها عربياً.

كما طالب المشاركون بضرورة دعم المبدعين من صُنّاع المحتوى الصوتي عبر شركات راعية تسهم في إنتاج المزيد من برامج المحتوى الصوتي التي تناقش مختلف الموضوعات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، بما يؤدي إلى تطوير المحتوى وتوزيعه وتسويقه بشكل ملائم وموضوعي.

وخلال الحوار الذي أدارته الإعلامية ندى الشيباني، أعرب المشاركون في الجلسة عن تقديرهم للدور البارز الذي تلعبه دبي ممثلة في نادي دبي للصحافة للارتقاء بالإعلام العربي بشكل عام وقطاع المحتوى الرقمي الصوتي بشكل خاص بما يعكس ريادة دبي في مجال الإعلام الرقمي وجهودها المتواصلة الرامية للإسهام في استشراف آفاق واعدة لنموه وتشكيل مستقبله.

ولفت الحضور في الجلسة النقاشية المفتوحة إلى أهمية ألا يقتصر المحتوى الصوتي على الكبار والشباب فحسب، بل يتعين التركيز الآن بشكل أكبر على التوجه لمخاطبة الأطفال العرب وصناعة محتوى بودكاست صوتي مناسب لهم من خلال أدوات وأعمال بسيطة تكون جذابة للأطفال عبر السرد القصصي والحكايات لكون ذلك يمثل أسلوباً مألوفاً للأطفال، وذلك لصقل مهارات التفكير الإبداعي لدى صغار السن.

جودة

وحول ما إذا كانت صناعة البودكاست ستسحب البساط تدريجياً مستقبلاً من وسائل الإعلام التقليدية، أكد المشاركون أن الأمر الحاسم في هذا الصدد يعتمد على جودة المحتوى المتوفر والمصداقية والموضوعية، معتبرين أن وسائل الإعلام التقليدية لن تتأثر بشكل كبير بانتشار البودكاست.

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