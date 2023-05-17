سلسلة بودكاست للتوعية بالاستدامة والتغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الدورة الثالثة من «بودفِست دبي» 2023، أمس، إطلاق مؤسسة «جومبوك»، وهي مؤسسة اجتماعية رائدة مقرها دولة الإمارات، سلسلة مميزة من حلقات «بودكاست» المتخصصة في عالم المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك بدعم من نادي دبي للصحافة.

وتتضمن حلقات البودكاست التي تم إطلاقها ضمن برنامج «فورورد توكس» (Forward Talks) حوارات ونقاشات ملهمة تستضيف عدداً من أبرز الأسماء في مجال التغير المناخي وصناع التغيير الإيجابي فيما يتعلق بالبيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية، وذلك تزامناً مع إعلان دولة الإمارات للعام 2023 عاماً للاستدامة، واستعداداتها لاستضافة «مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي» (كوب 28) في نوفمبر المقبل.

وتأتي السلسلة الجديدة التي تحمل عنوان «قادة المناخ -الارتقاء إلى مؤتمر كوب 28» ضمن برنامج «فورورد توكس» وهو برنامج بودكاست أطلقته مؤسسة «جومبوك» في العام 2019 ويشمل لقاءات مع أصحاب الإسهامات الاستثنائية في مجال الاستدامة والعمل المناخي في دولة الإمارات وخارجها.

مبادرات مبتكرة

وبهذه المناسبة، ثمّنت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، هذه الخطوة التي تعكس مدى الوعي بأهمية موضوع الاستدامة وضرورة رفع مستوى وعي المجتمع بمختلف جوانبه.

وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد: يسعدنا في نادي دبي للصحافة أن ندعم إطلاق سلسلة «قادة المناخ - الارتقاء إلى مؤتمر كوب 28» وذلك في إطار التزامنا، ليس فقط بتعزيز تطوير مجتمع المحتوى الصوتي الرقمي الواعد، بل أيضا في إطار جهودنا الرامية لتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز الحوار حول موضوعات لها أهميتها على الصعيد العالمي وتمس واقعنا المحلي أيضاً ومن أبرزها موضوع الاستدامة.

وأضافت بوحميد: حريصون على توسيع دائرة الشراكات مع الجهات المعنية في مختلف المجالات، وتعزيز مبادرات تطوير المحتوى الصوتي الرقمي بما يساهم في تعزيز الوعي والمعرفة ويفضي إلى نقاشات هادفة حول الجهود المبذولة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومكافحة التغير المناخي.

كما يأتي دعمنا لهذه المبادرة ضمن جهودنا الرامية لدعم أهداف «عام الاستدامة» في دولة الإمارات والمساهمة في إنجاح مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي كوب 28.

زيادة الوعي

بدورها، قالت تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المدير الإداري ومؤسسة «جومبوك»: يسعدنا إطلاق سلسلة بودكاست الخاصة «فورورد توكس» بدعم من نادي دبي للصحافة تزامناً مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وقبل انعقاد مؤتمر المناخ «كوب 28».

والسلسلة تتضمن مجموعة من القصص الملهمة لعدد من أبرز المهتمين بالاستدامة والمدافعين عن قضايا البيئة، وتشمل رسائل ودعوات موجهة إلى العالم، بهدف زيادة الوعي بقضايا الاستدامة والتغير المناخي، وتعزيز فرص الاستدامة البيئية.

وتسعى سلسلة البودكاست الجديدة إلى توفير منصة فريدة ومبتكرة لعدد من أبرز المسؤولين والمعنيين بمجال التنمية المستدامة والتغير المناخي لعرض رؤاهم ووجهات نظرهم وأفكارهم، وعرض مقترحاتهم وآرائهم ومبادراتهم الرامية لإحداث تحول إيجابي في هذا المجال.

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