«ايدج» تعرض حلولاً بحريةً وجويةً متقدمة في معرض بماليزيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تشارك «ايدج» - إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم - في الدورة 16 من معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء - ليما 2023، في ماليزيا أحد أهم المعارض البحرية والجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعرض «ايدج» في المعرض محفظة متنوعة من المنتجات التي يمكن تصميمها خصيصاً وفقاً للمتطلبات المحددة للمنطقة وتماشياً مع طموحها لتوسيع نطاق حضورها عالمياً.

وتهدف «ايدج» إلى تسليط الضوء على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية، وحلولها الدفاعية المتطورة تقنياً في المعرض الذي يستمر خمسة أيام، والمُقام في جزيرة لانكاوي الماليزية بين يومي 23 و27 مايو. وتستهدف «ايدج» في مشاركاتها في المعرض تعزيز شراكاتها ضمن المنظومة الصناعية المحلية، ودفع عجلة دعم قطاع الدفاع المحلي في أسواق مهمة، مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، بعرض مجموعتها الواسعة من القدرات الدفاعية.

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