منصات افتراضية للتواصل بين سكان الأحياء في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي، عبر المنصات الافتراضية، لتعزيز المبادرات المجتمعية في المجمعات السكنية، وتعزيز أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي المساعد لقطاع الإسكان بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعلياء الشملان، مؤسس ومدير فرجان دبي.

وقال محمد حسن الشحي: إن هذا التعاون يجسد التزامنا تجاه مواطني دبي، من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة، ومع فرجان دبي، نحن واثقون بأن جهودنا المشتركة ستسهم بشكل كبير في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة، ومركزاً للأعمال والسياحة في المنطقة.

وأعربت علياء الشملان عن حماستها للشراكة، حيث سيتيح هذا التحالف الاستراتيجي مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان العمل على مبادرات مجتمعية فريدة من نوعها ستؤثر إيجابياً على السكان، وتحدد معايير جديدة للمعيشة المجتمعية.

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