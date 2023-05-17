«أوقاف دبي» تدعم مرضى العيون بـ 460 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً بقيمة 460 ألف درهم، لمؤسسة نور دبي الخيرية، للمساهمة في دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وعلاج جميع أشكال الإعاقات البصرية.

ويأتي هذا الدعم من المصرف المخصص للزكاة في «أوقاف دبي» للمساهمة في علاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكافة أنواعها ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي تكاليف عمليات العيون ومصاريف علاج الأمراض البصرية الأخرى، وتوفير العلاج لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود، من المقيمين داخل الدولة، ويتضمن الدعم علاج أمراض العيون التي تسبب العمى، وعمليات تصحيح النظر أو إصابات حوادث العين وغيرها من أمراض العيون.

وسلّم الشيك خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إلى الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وقال خالد آل ثاني، إن الدعم يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق خدماتها في القطاع الصحي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في خدمة هذا القطاع الحيوي في المجتمع. وذكر أن المؤسسة حريصة على تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة نور دبي الخيرية باستمرار، وذلك دعماً لجهودها في دعم المتعثرين وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج من مرضى العيون.

من جانبها، ذكرت الدكتورة منال عمران تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته مؤسسة نور دبي في مجال مكافحة العمى إلا أنه لا يزال هناك حاجة لتوفير خدمات مختصة برعاية العين للمحتاجين.

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