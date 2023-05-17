مؤتمر زراعة الأورام ينطلق في أبوظبي 20 الجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم كريم من الجمعية الإماراتية للأورام، تنظم هيوستن ميثوديست للخدمات الصحية العالمية مؤتمر زراعة الأورام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بعنوان: «رعاية مرضى السرطان في مجال متطور».

ويعقد المؤتمر بحضور شخصي وافتراضي، في 20 مايو الحالي في فندق كونراد أبوظبي، ويستضيف عدداً من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال الفريد من المنطقة والعالم.

وقال البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام: «ينطلق مؤتمر زراعة الأورام الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مع التقدم السريع الذي يشهده هذا المجال الفريد، ونسعى جاهدين لتوفير طريقة علاج السرطان المتطورة هذه، لمرضانا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد شراكتنا مع هيوستن ميثوديست علامة فارقة في تطوير هذا المجال».

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