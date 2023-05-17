668 مؤسسة غذائية جديدة في الربع الأول من 2023

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» عن ترخيص 668 مؤسسة غذائية جديدة، في الربع الأول من عام 2023، وبرمجتها بنظام التفتيش الذكي، ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات الغذائية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 23 ألفاً و401 مؤسسة غذائية.

وأشار إلى مكانة وريادة دبي مركزاً عالمياً في مجال سلامة الغذاء، وأن بلدية دبي تحرص على تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل بالحماية الاستباقية للمجتمع من مخاطر الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

تفتيش ذكي

وأوضح داوود الهاجري أن بلدية دبي لديها نظام تفتيش ذكي، يتم من خلاله التفتيش الدوري والميداني على جميع المؤسسات الغذائية، مشيراً إلى أنه قد تم تصنيف المؤسسات الغذائية، وفقاً لنوع التداول، الذي يتم فيها إلى 3 تصنيفات رئيسة:

عالية الخطورة وهذه تشمل المطاعم وما بحكمها، بالإضافة إلى الفنادق والمصانع، ومتوسطة الخطورة: وتشمل المخابز الصغيرة والمستودعات والأنشطة المهنية، ومنخفضة الخطورة: مثل البقالات والأكشاك.

وبين أن برنامج التفتيش الذكي ببلدية دبي يقوم ببرمجة دورية لزيارات التفتيش، بناء على التقييم السابق للمؤسسة، إضافة إلى التصنيف الذي تم ذكره آنفاً.

وأشار إلى أن ثمة زيارات أخرى تتم عبر النظام الذكي وهي: زيارات المتابعة الخاصة بالتحقق من الإجراءات التصحيحية المطلوبة في الزيارات الروتينية، بالإضافة إلى التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني، من أجل رفع المستوى الفني والصحي لها.

تقييم

وتقوم بلدية دبي بتقييم المؤسسات الغذائية في زيارات التفتيش الروتينية المبرمجة عبر النظام، إذ تمنح المؤسسات وفقاً لنتائج التفتيش درجات تقييم وبطاقة تقييم، موضحاً أن درجات التقييم هي:

A, B,C,D,F، ويعني التقييم A (ممتاز)، ويعكس استيفاء المؤسسة لجميع الاشتراطات الصحية اللازمة، فيما يمثل التقييم (B) «جيد جداً»، وتكون المؤسسة مستوفية لمعظم الاشتراطات الصحية، أما التقييم(C) فيعني «جيد»، وأن المؤسسة مستوفية الاشتراطات الأساسية فقط وهي بحاجة للتطوير، أما التقييم (D) فيعني «متوسط».

وأن المؤسسة غير مستوفية بعض الاشتراطات الصحية الأساسية، وبها العديد من المخالفات، التي تستوجب إجراءات تصحيحية فورية، أما تقييم (F ) فيعني «ضعيف» والمؤسسة غير مستوفية الاشتراطات الصحية الأساسية، وبها مخالفات ذات خطورة عالية، وفي حالة تكرار هذا التقييم في الزيارة اللاحقة يتم إيقاف العمل مؤقتاً بالمؤسسة الغذائية إلى حين تطبيق جميع الإجراءات التصحيحية، ورفع مستوى تقييمها.

مميزات

ويتميز نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي بإمكانية تشغيله على مختلف أجهزة الحاسوب، إلى جانب الأجهزة الذكية، مثل «التابلت» والهواتف الذكية، مما يسهل ويسرع عملية إدخال التقرير أثناء عملية التفتيش، كما يتميز بواجهة رئيسة أكثر تفاعلية وشمولية في عرض البيانات.

إضافة لتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال الاستفادة منها في برمجة خطة يومية في المنطقة التفتيشية للمفتش، ويوجد بالنظام قوائم تفتيش سهلة ومرنة ومناسبة للنشاط، الذي تقوم به المؤسسات، ومقسمة إلى مجموعات رئيسة، يندرج تحت كل منها عدد من النقاط التابعة لها، بهدف تسهيل الوصول إلى المخالفة، وإنجاز كتابة التقرير.

وقد تم ربط موقع المؤسسات بنظام مكاني وخرائط غوغل، للوصول للمؤسسة بشكل أسرع وأسهل، واستحداث آلية أكثر دقة في جدولة زيارات التفتيش، بناء على نتيجة تقييم المؤسسة، ودرجة خطورتها «عالية، متوسطة، متدنية الخطورة»، ويتيح النظام إرسال التقرير بشكل تلقائي للمؤسسة «رسالة نصية للهاتف ونسخة من التقرير إلى صاحب أو مدير المؤسسة بمجرد إنهاء التقرير في موقع المؤسسة».

جهود

تحرص بلدية دبي على الاهتمام الكبير بقطاع الغذاء باعتباره قطاعاً حيوياً، وتعمل على ضمان مقومات أمنه، كونه محوراً استراتيجياً يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، نظراً لوجوده ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، وسعيها إلى تحقيق أعلى مستويات التميز في هذا المجال، بما يكفل أفضل النظم الغذائية المستدامة، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية لأفراد المجتمع، ورفع مستويات ومؤشرات السلامة والصحة لديهم، وتعزيز مكانة دبي العالمية في هذا القطاع المهم.

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