أصحاب الهمم في تحدٍ عالمي لتكنولوجيا المعلومات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فتح باب التسجيل، للمشاركة في منافسات المسابقة الدولية «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم»، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي في أكتوبر 2023، لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية كعامل لفئة الشباب من أصحاب الهمم من «ذوي الإعاقة النمائية».

وقال أسعد حواس مدير مكتب إدارة المشروعات بالمؤسسة: إن التسجيل واستقبال الطلبات للمشاركة في المسابقة يستمر حتى نهاية يونيو المقبل، ويتم استقبال جميع الطلبات، يتبعها تقييم المسجلين من خلال الاختبار التمهيدي لاختيار 50 - 60 طالباً للتأهل للدور التمهيدي، ثم يجري تسجيل المتأهلين للدور التمهيدي في الموقع الرئيسي للمسابقة في كوريا، على أن تقام المسابقة الدولية في أكتوبر من العام الحالي، ويشترط على الراغبين بالتسجيل للمشاركة ضرورة امتلاك جهاز حاسب آلي محمول.

من جانبها، قالت لطيفة سعيد الخييلي مدير متابعة وإدارة المشاريع بمكتب إدارة المشاريع في المؤسسة: إن المسابقة تتكون من ستة مجالات مع إمكانية مشاركة أصحاب الهمم في أكثر من مجال، وهي مجال تقييم مهارات إنشاء وتحرير العرض التقديمي باستخدام البوربوينت.

والمجال الثاني تقييم المهارات اللازمة لاستخدام الوظائف وحساب البيانات وتحريرها في ظروف معينة باستخدام الإكسل، والثالث تقييم مهارات البحث والاستفادة من المعلومات التي تتناول مشاكل الحياة اليومية باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

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