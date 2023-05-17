مركز الشباب العربي ينشر إبداعات الموهوبين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أبرم مركز الشباب العربي في دبي ومنصة «وجيز» لملخصات الكتب الصوتية، تعاوناً يمنح جمهور الشباب الاستماع إلى كل الإنتاجات الصوتية لأعضاء البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي، على التطبيق عبر خدمة «وجيز كاست»، وذلك في إطار دعم المركز للموهوبين، وتطوير وتعزيز نشر محتواهم العربي الهادف، خصوصاً أن «وجيز» توفر 3500 ملخص كتاب وروايات، فضلاً عن نشر 4000 حلقة بودكاست.

برنامج

وأفرزت النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي»، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، عن الإعلان في نوفمبر الماضي عن أعضاء البرنامج البالغ عددهم 100 شاب وشابة من 21 دولة عربية.

والذين لديهم فرصة لنشر إبداعاتهم، عبر منصة «وجيز» لملخصات الكتب الصوتية، فيما تأتي هذه الجهود واستمرارها عبر نسختين، لتمكين المواهب الإبداعية الشابة من مختلف الدول العربية بمهارات تخصصية، وتوفير فرص دعم لهم، لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة، ولإنتاج المحتوى المسموع، الذي يلامس قضايا الشباب، ويدعم اقتصاد الرقمنة ومسارات التنمية البشرية، ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.

دورات متخصصة

ويقدم البرنامج التدريبي دورات تخصصية وورش عمل تفاعلية في مجال صناعة البودكاست، والمدونات الصوتية، والمحتوى الرقمي المسموع، إلى جانب جلسات استشارية وتوجيهات عملية مع عدد من خبراء ورواد البودكاست عربياً، كما يوفر لمنتسبيه دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، والاستشارات التقنية مع الخبراء لتطوير الأفكار، وخطط الإنتاج، والنشر والتسويق.

مهارات

ويهدف البرنامج إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة، بدعم من مختصين وخبراء في مجال البودكاست من الشركاء، حيث يمكنهم، ويعمل على تطوير قدراتهم، من خلال دورات تدريبية وورش عمل، في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية.

بالإضافة إلى توفير جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في هذا الشأن، فيما يأتي ذلك استجابة للصعود المتنامي لمشاريع التدوين الصوتي لدى الشباب.

نمو كبير

وتشير التقديرات والمؤشرات العالمية إلى أن عدد قنوات البودكاست تجاوزت 2.4 مليون، فيما زاد عدد حلقاته على 66 مليون حلقة في يونيو 2022، فضلاً عن أنه من المتوقع أن يكون وصل عدد مستمعي البودكاست عالمياً إلى 424 مليوناً بنهاية عام 2022، فيما يعد ذلك فرصة للشباب، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الناشئ، لتحقيق ذاتهم، والمساهمة في دعم مجتمعاتهم.

دعم

ودعمت النسخة التأسيسية الأولى من البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي 20 قناة جديدة لإنتاج البودكاست عربياً، كما سهلت دعم شركاء البرنامج بـ9 قنوات، تم اختيارها لتسويقها من قبل الشركاء، وأهلت 100 شاب وشابة، وقدمت أكثر من 80 ساعة تدريبية.

بينما استقطب البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي في دورته الثانية، الشباب من سن 18 حتى 35 عاماً من المهتمين بهذه الصناعة، لتصميم وتخطيط وتنفيذ وإنتاج المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية، فيما تدعم هذه المبادرات النوعية الأهداف الاستراتيجية لمركز الشباب العربي الساعي منذ تأسيسه إلى تمكين الشباب في أوطانهم.

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