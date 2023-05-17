«كهرباء دبي» تستضيف الملتقى التقني الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «الملتقى التقني الأول»، الذي استضافته الهيئة، ونظمه المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى على مستوى العالم، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وميريك دوشيك، مدير المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في الملتقى، الذي عُقد في فندق أرماني بدبي نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص.

ثورة صناعية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لتطوير حلول الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي الشامل، ما يجسد الرؤى المستقبلية للقيادة، التي تركز على بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تدعمه بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على شبكة اتصالات متطورة، وبيئة تنظيمية وتشريعية حاضنة، ومحفزة للاقتصاد الرقمي.

تعزيز الابتكار

وقال معالي العلماء في الجلسة، التي تناولت رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي: إن الإمارات تواصل تحفيز ودفع عجلة التحول الرقمي، بالتركيز على عدد من المجالات المهمة، التي تشمل تطوير المهارات وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار.

وتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة الرقمية، لضمان تعميم الأسس الرقمية في مختلف شرائح المجتمع، ومحو الأمية الرقمية، الذي يمثل أولوية في العصر الحالي، الذي يشهد تسارع وتيرة تطور التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضاف: أن حكومة دولة الإمارات تواصل تعزيز نهجها القائم على توسيع الشراكات وبناء أطر التعاون مع الحكومات والمؤسسات حول العالم لمشاركة قصص النجاح وتبادل المعرفة والخبرات، لإيمانها بأن مشاركة المعرفة هي مفتاح النجاح لأي مبادرة أو مشروع، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات في بناء الجاهزية لمتطلبات المستقبل ومتغيراته وتحدياته.

في كلمته خلال الملتقى، أشاد معالي سعيد محمد الطاير، بجهود المنتدى الاقتصادي العالمي في تنظيم الملتقى التقني الأول، في إطار التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

حيث انضمت الهيئة كونها شريكاً لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى، وكانت أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم للمركز، الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً له، إلى جانب مؤسسات وشركات عالمية، وذلك ضمن جهودها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التقنيات الإحلالية في قطاعي الطاقة والمياه.

نجاح

وأشار إلى أن توقيت المنتدى مناسب جداً في الوقت الحالي، حيث تشهد دبي زخماً كبيراً بعد النجاح الهائل، الذي حققه معرض إكسبو العالمي، واستكمال مجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر إدراج لشركة خدماتية على مستوى العالم، واستقطابها لما يزيد على 85 مليار دولار من المستثمرين الدوليين.

حيث فاقت طلبات الاكتتاب العام حجم المعروض من الأسهم بـ37 ضعفاً، وتلا ذلك النجاح طرح شركة إمباور، التي تمتلك الهيئة معظم أسهمها وتعد أكبر شركة لتبريد المناطق في العالم، من حيث القدرة الإنتاجية.

وسلط معالي الطاير الضوء على أهم ملامح استراتيجية الهيئة في التحول للطاقة الخضراء، والتزامها بتبني أحدث التقنيات المبتكرة، والاستفادة من فرص الرقمنة في جميع عملياتها.

وتعد هذه ركائز أساسية لقصة نجاح وتميز المجموعة، وقد ساعد ذلك على أن تكون الهيئة مرجعاً عالمياً رائداً في التوافرية والاعتمادية والكفاءة في البنية التحتية للإنتاج والنقل والتوزيع، والتي تم بناؤها بتكلفة تتجاوز 210 مليارات درهم.

وأضاف معالي الطاير: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستعد دولة الإمارات لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهي الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (COP 28) في مدينة إكسبو دبي، خلال العام الجاري.

وفي الهيئة نعمل على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». وتابع معاليه: «لأننا نؤمن بأهمية وقوة البيانات والمعلومات أطلقنا أكبر مركز بيانات أخضر محايد الكربون عالمياً، بحسب موسوعة غينيس، تحت مظلة «ديوا الرقمية» التابعة للهيئة، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية أساس مدن المستقبل الذكية والآمنة والمستدامة، وقد بلغت نسبة تبني متعاملينا لخدمات الهيئة الذكية 99%، وقد جاءت الهيئة في المركز الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية في تقرير النضج الرقمي للعام 2022.

تطوير الأعمال

وقال الطاير: «أطلقت الهيئة مؤخراً منصة «ديوافيرس» في عالم الميتافيرس لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وجميع أفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية، عبر تقنية الميتافيرس، ونؤمن بأن هذه التقنية ستدعم تنفيذ وتطوير مشاريع ستسهم في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف، إضافة إلى تحقيق سعادة المعنيين.

ولتعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية لشبكات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي أطلقنا قمرين اصطناعيين نانويين: «ديوا سات- 1» من نوع (3U) و«ديوا سات- 2» من نوع (6U)، ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي)».

ريادة

وأكد خلفان جمعة بلهول، أن تنظيم هذا الملتقى يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودبي ودولة الإمارات على مدى السنوات والعقود الماضية.

والتي أثمرت العديد من المشاريع والمبادرات العالمية، بما في ذلك مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه المؤسسة ويهدف لتوظيف أحدث تقنيات المستقبل في مختلف القطاعات الرئيسية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، في إطار تصميم مستقبل أفضل للعالم بأكمله.

تعاون

وقال ميريك دوشيك، مدير المنتدى الاقتصادي العالمي: إن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من الويب «Web 3.0» توفر فرصاً مهمة لقادة الأعمال لدعم جهودهم في التحول، الذي تشهده مختلف القطاعات، إضافة إلى التعامل مع التحديات الكبرى، بما في ذلك التغير المناخي.

وللاستفادة من هذه الفرص ومواجهة التحديات والمعضلات التي تصاحبها بشكل مناسب لا بد من وجود تعاون وثيق بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي منصة مهمة لتحقيق هذا التعاون وتعزيز الحوار البناء.

مناقشة التحول الرقمي

تضمن «الملتقى التقني الأول» جلسات حوارية عدة، وورش عمل حول عدد من الموضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية من القطاعين الحكومي والخاص.

وشملت الموضوعات، التي تضمنها الملتقى «الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، و«التغلب على التحديات باستخدام التكنولوجيا»، و«استخدام تقنية الميتافيرس في الأعمال»، و«رؤية دولة الإمارات بالنسبة لتقنية الميتافيرس»، و«التطبيقات التقنية لتسريع تحول الطاقة في القطاعات المختلفة».

و«التغلب على التحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي». كما سلط الملتقى الضوء على ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في التحول الرقمي ومنصة «ديوافيرس»، التي أطلقتها باعتبارها نموذجاً ناجحاً يحتذى به للابتكار الرقمي في قطاع المؤسسات الخدماتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز