«الهلال الأحمر» برأس الخيمة تكرم الفائزين بجائزة عون للخدمة المجتمعية

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة الهلال الأحمر فرع رأس الخيمة أمس، الحفل السنوي لتوزيع «جائزة عون للخدمة المجتمعية» في دورتها العاشرة على مستوى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2022 - 2023 على مسرح جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وتتناول محاور الجائزة عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة في المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تعد برامج الجائزة من البرامج المهمة في الميدان التربوي.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي ودعم دور المؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي، إضافة إلى خلق قيادات مستقبلية واعية ومدركة بأهمية العمل التطوعي والخيري والإنساني.

وشهدت الدورة العاشرة مشاركة 25 مؤسسة تعليمية و1194 طالباً وطالبة أنجزوا ما يقارب 25 ألف ساعة تطوعية وبلغ عدد مبادراتهم في هذا الصدد 573 مبادرة في مختلف المجالات المجتمعية، إذ تنافست المؤسسات التعليمية في تحقيق ما سعت إليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة وغرس مفاهيم التطوع وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية.

بعد ذلك قام مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، ومن ثم تكريم الفائزين على اختلاف فئات الجائزة، ففي فئة رياض الأطفال «أشبال الهلال» فازت بالمركز الأول روضة العلا، وبالمركز الثاني روضة الشهيد طارق.

وبالمركز الثالث روضة الورود، وفي فئة الحلقة الأولى مشتركة فازت بالمركز الأول مدرسة أذن للتعليم الأساسي، وبالمركز الثاني مدرسة الظيت للتعليم الأساسي، وبالمركز الثالث مدرسة أبي بن كعب للتعليم الأساسي، والثالث مكرر مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي.

كما تم تكريم الحلقة الثانية بنين، وفازت بالمركز الأول مدرسة عثمان بن ابي العاص، وبالمركز الثاني مدرسة السلف الصالح الخاصة، وبالمركز الثالث مدرسة النصر الخاصة، كما تم تكريم الحلقة الثانية بنات، وفازت بالمركز الأول مدرسة الرؤية للتعليم الأساسي والثانوي، وفازت بالمركز الثاني مدرسة خت للتعليم الأساسي والثانوي.

والمركز الثالث مدرسة الرواد الخاصة، وتم تكريم الحلقة الثالثة بنين ونالت المركز الأول مدرسة المنيعي للتعليم الأساسي والثانوي، كما تم تكريم الحلقة الثالثة بنات، ونالت المركز الأول مدرسة شمل للتعليم الأساسي والثانوي، والمركز الثاني مدرسة النجاح للتعليم الأساسي والثانوي، والمركز الثالث مدرسة جلفار للتعليم الأساسي والثانوي.

وفي فئة أبطال المجتمع التطوعي، تم تكريم سامية السيد فئة أبطال المجتمع التطوعي، وفي فئة ولي الأمر المتميز، تم تكريم سمر عيد أحمد، ورقية إسماعيل الشحي تحت هذه الفئة، وفي فئة المشرف التربوي المتميز، تم تكريم كل من هنا علي عبدالله، ومحمد منور الاذقاني، وسماح رويفة زعلوك، وفي فئة الطالب المبتكر تم تكريم كل من محمد إبراهيم أبو زيد، وموزة محمد سبيعان، ونور محمد الشميلي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز