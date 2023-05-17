اعتماد خطة استثمارات أصول الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع المجلس الثالث لعام 2023، الذي انعقد أول من أمس، حيث تم اعتماد خطة استثمارات أصول الهيئة، ثم استعرض المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

قرارات

وناقش المجلس جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

تقرير

كما ناقش التقرير المالي لشهر مارس 2023، واطلع على مشروع تعديل جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية، وعلى تقرير أداء الاستثمار لعام 2022. جدير بالذكر أن إحصاءات الهيئة عن شهر أبريل 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى 102 ألف مشترك، مقارنة بنحو 87,665 مشتركاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

إحصاءات

كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصاءات شهر أبريل 2023 نحو 19,384 متقاعداً مقارنة بنحو 18,227 متقاعداً في أبريل من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين 8,451 مستحقاً، مقارنة بنحو 8,328 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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