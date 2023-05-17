شرطة دبي تسعد طفلاً موهوباً بجولة في دورية فارهة

المصدر: (دبي - البيان)

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استضافت شرطة دبي، الطفل أحمد الموسوي، الموهوب في العزف على آلة «البيانو» ليكون ضيفاً لفعاليات البرنامج الهادفة إلى إسعاد الأطفال في المجتمع، ضمن برنامج «إسعاد طفل» التابع لإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، وشركة هاملز للألعاب.

وعزف الطفل الموهوب بعض المقطوعات الموسيقية أمام الطلبة في مدرسة حماية للبنين، فيما وفرت إدارة التوعية الأمنية له الزي الشرطي واصطحبته بجولة في إحدى الدوريات الأمنية الفارهة بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى جانب زيارته إلى مركز الشرطة الذكي «SPS» للقيام بمهام ضابط شرطة بحضور والدته.

وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تمتلك برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال ودعم الموهوبين واستضافتهم وإشراكهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الهادف إلى إسعاد المجتمع.

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