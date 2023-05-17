إلزام مكاتب الاستقدام بالفحص الطبي للعامل المساعد

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكتب الاستقدام ملزم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.

وذلك للتأكد من لياقته الصحية للعمل الذي سيقوم به من حيث قدرته البدنية والذهنية والنفسية، وأنه لا يعاني أي مرض مزمن، أو مُعدٍ وفق الحالات التي تحددها الجهات الطبية المعتمدة بالدولة، أو من أية ظروف صحية تقلل من قدرته على إنجاز العمل.وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة ألزم مكتب الاستقدام بتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وإذا خالف مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه.

ومنح المرسوم بقانون لصاحب العمل تحديد فترة تجربة العامل من خلال تحديد مدة يشترطها صاحب العمل على العامل المساعد لتقييم أدائه، وتُمكن العامل المساعد في الوقت نفسه من الإلمام بمهامه الوظيفية والاطلاع على بيئة العمل، والتي بناءً عليها يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاؤه طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبحسب القانون لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، كما أوضح القانون بأنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير، حيث يعاقب من يقوم بذلك بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه من دون أن يعمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز