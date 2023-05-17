إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات برئاسة ذياب بن محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من، معالي شما سهيل المزروعي، ومعالي أحمد علي الصايغ، والدكتور مغير خميس الخييلي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، ومحمد سعيد الظنحاني، وناصر سعيد آل علي، ومالك سلطان آل مالك، وسعيد راشد الزعابي.

كما أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلاً لدائرة الصحة - أبوظبي.

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› ولي عهد أبوظبي يصدر قراراً بتعيين نورة الغيثي وكيلاً لدائرة الصحة

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