الدكتور جمال البح في ذمّة الله

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور جمال بن عبيد البح، وستقام صلاة الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الصحابة بإمارة الشارقة.

تقلد الفقيد المولود في إمارة الشارقة عدداً من المناصب خلال مسيرته المهنية.

حصل البح على البكالوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع – إعلام - جامعة الإمارات - للعام الدراسي 1986-1987، ودبلوم في الهندسة النفسية من بريطانيا، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للأسرة 5/2001 – 2006، وعضو اللجنة القانونية والإعلامية للمنظمة العالمية للأسرة، وعضو مجلس إدارة منظمة الفيدرالية الدولية لتوعية الأولياء، ورئيس منظمة الأسرة العربية، ومدير عام مؤسسة صندوق الزواج سابقاً (وكيل وزارة) بدولة الإمارات (من عام 1993 – 2005)، وعضو مجلس إدارة الصندوق في بداية التأسيس، ومدير إدارة البرامج الخاصة (تلفزيون الشارقة) لعام 1978–1993، منسق عام للجنة الزواج إمارة الشارقة للفترة من 1990 – 1993.

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