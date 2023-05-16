رئيس الدولة يدعو رئيس موزمبيق لحضور قمة المناخ "COP28"

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”، رسالة خطية إلى فليبي جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

سلم الرسالة سعيد محمد سعيد باعمران، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات لدى موزمبيق، إلى فيرونيكا مكامو، وزيرة الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق.



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