بمشاركة إماراتية.. "الشبكة الأمريكية للأورام" تنشر أحدث توصيات علاج سرطان القولون

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نشرت الشبكة الأمريكية للأورام أحدث توصيات لعلاج سرطان القولون في الشرق الأوسط تحت إشراف الدكتور حميد بن حرمل الشامسي أستاذ الأورام الإكلينيكي المنتسب لجامعة الشارقة ورئيس لجنة الشرق الأوسط لعلاج القولون التابع للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان.

وأشار الدكتور حميد الشامسي إلى أن المشاركين في التوصيات الخاصة بسرطان القولون هم أطباء متخصصون من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والمغرب والعراق ولبنان في تطوير هذه التوصيات التي ستكون مرجعاً لعلاج جميع مرضى سرطان القولون في الشرق الأوسط.

خدمات شاملة

وتعد توصيات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان والتي يضعها نخبة من خبراء السرطان من حول العالم من أشمل وأكثر التوصيات استخداماً في مجال السرطان والأورام.



وذكر الدكتور كنعان الشمري مدير المركز الإقليمي لشبكة السرطان الشاملة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية - الشؤون الصحية بوزارة الحرس، أن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان ومقرها الولايات المتحدة هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الوعي والوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية للمرضى المصابين بالسرطان. تعمل هذه الشبكة على توفير خدمات شاملة للسرطان للمرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وتهدف الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان إلى توحيد الجهود وتنسيق الأنشطة بين المؤسسات الطبية والعلمية والمجتمعية ذات الصلة بمكافحة السرطان. وتسعى لتعزيز التوعية بأنواع السرطان وعوامل الخطر وتعزيز النمط الصحي والوقاية المبكرة. كما تسعى أيضًا لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المصابين بالسرطان وتعزيز الأبحاث العلمية في هذا المجال.

تتضمن أنشطة الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان توفير مراكز تشخيص وعلاج السرطان المتخصصة في الولايات المتحدة، وتنظيم حملات التوعية والكشف المبكر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، وتعزيز التعليم والتدريب في مجال السرطان للكوادر الطبية والمهنية ذات الصلة.

كما تعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان جهداً مهماً لمكافحة السرطان وتحسين الرعاية الصحية للمرضى. ويعمل العديد من الأطباء والمتخصصين في هذه الشبكة على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى المصابين بالسرطان والعمل على تطوير استراتيجيات جديدة للوقاية والعلاج والتأهيل.

وتقوم الشبكة بالتعاون مع مؤسسات طبية وبحثية حول العالم بنشر توصيات خاصة بكل منطقة.

وذكر الدكتور الشمري أن تأثير إرشادات الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان، عالمي، مع زيادة الاهتمام بتبنّي هذه الإرشادات من قبل منظومات ذات علاقة وفي مناطق مختلفة حول العالم.

برامج توعوية

أطلقت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان برامج توعية لتبادل الخبرات والموارد الواسعة مع الكيانات المهتمة. وتمت ترجمة هذه الجهود إلى إرشادات إقليمية في الصين واليابان وكوريا وأمريكا اللاتينية، وأخيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (www.nccn.org).

ويتكون إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من دول تمتد من المغرب غرباً إلى الهند شرقاً، ومن تركيا شمالاً إلى اليمن جنوباً.

تم تجميع مجموعة من خبراء الأورام وقادة الرأي الرئيسيين في 13 لجنة محددة، وهي: سرطان الثدي ، وسرطان المبيض، وسرطان الرئة ، وسرطان القولون ، وسرطان البروستاتا ، وسرطان الكبد ، والأورام اللمفاوية ، والرعاية التلطيفية، والطب الجيني الوراثي، والطب التلطيفي. وراجعت اللجان المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان لتحديد أي تعديلات ضرورية ، من شأنها أن تجعل الإرشادات أكثر قابلية للتطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحددت كل لجنة تعديلات معينة مطلوبة للإرشادات الوطنية للشبكة الشاملة للسرطان ، بناءً على الأدلة العلمية المتاحة والخبرة الإقليمية. تمت مناقشة تعديلات المبادئ التوجيهية هذه مع خبراء الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان ومقرها الولايات المتحدة ، ثم تم تلخيصها في مخطوطة كاملة حول كل منطقة محددة. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - ولّدت عملية تطوير المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان اهتمامًا قويًا في المنطقة لتطوير المزيد من الممارسات القائمة على الأدلة وإنشاء مزيد من التواصل والتعاون.

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