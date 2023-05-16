أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعة «سعيد لوتاه»

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،حفل تخريج 750 طالبة من كليتيّ "دبي الطبية" و"دبي للصيدلة" في أكبر دفعة في تاريخ الكليتين، حملت هذه الدفعة اسم سعيد أحمد لوتاه.

وقال سموه عبر حسابة في "تويتر" :شهدت تخريج 750 طالبة من كليتيّ "دبي الطبية" و"دبي للصيدلة" في أكبر دفعة في تاريخ الكليتين ... حملت هذه الدفعة اسم سعيد أحمد لوتاه "رحمه الله" الذي يقف خلف تأسيس هذا الصرح الأكاديمي المرموق ... وأعلنا عن دمج الكليتين في "جامعة دبي الطبية"، وتأسيس أول مختبر لعلم المناعة على مستوى الدولة ضمن منظومة متكاملة هدفها تقديم أرقى الخدمات الطبية لصحة وسلامة مجتمعنا."

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