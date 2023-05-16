عبدالرحمن العور: إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة مخالفاً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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كشف معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الفرق المعنية برصد وضبط مكاتب استقدام العمالة المساندة غير المرخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، انتهت إلى إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة على مستوى الدولة، كانت تمارس نشاطات غير مرخصة.

جاء ذلك في معرض رد معاليه على أسئلة النواب في الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وأشار معاليه إلى أن الإدارات والأقسام المعنية بشكوى مكاتب استقدام العمالة المساندة، تلقت خلال الربع الأول من العام الجاري ما مجموعه 2433 شكوى تم بحثها بشكل دقيق ومتكامل والتحقيق في حيثياتها بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود العاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجممارك وأمن المنافذ، وكافة القطاعات الأخرى معنية، والتي كان لها دور مهم في ضبط المخالفين.

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