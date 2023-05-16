«الفارس الشهم 2» تكمل 100 يوم من العطاء

المصدر: دبي - البيان

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أكملت عملية «الفارس الشهم 2» 100 يوم من العطاء والدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق، إذ تعد «عملية الفارس الشهم 2» من أهم صور دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري.

وفي إطار حملة حسور الخير التي تم إطلاقها بقيادة الهلال الأحمر الإماراتي ومشاركة 16 جهة مانحة إماراتية ووزعت الهيئة 157 ألف طرد غذائي، استفاد منها 785 ألف سوري في مختلف المناطق، كما استفاد 300 سوري من الحالات الطبية العاجلة، واستفادت 1100 أسرة من المساعدات الإنسانية والطبية والعلاجية.

وجرى بناء 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع، وتسكين 150 الف اسرة متضررة، وتم توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية مجهزة بقرطاسية، وأهدت الدولة الجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات.

وبلغ إجمالي المساعدات 11156 طن من مختلف أنواع المساعدات بواقع 181 طائرة محملة بـ5727 طن و3 سفن محملة بـ5429 طن، إضافة إلى 10000 حقيبة مدرسية مجهزة بالقرطاسية لطلبة وطالبات المدارس.

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