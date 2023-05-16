وزير الاقتصاد: الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ساهمت البنية الاقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات الاستثمارية، في دخول أكثر من 40 مليار دولار خلال العاميين 2020 و2021، مشيراً في الوقت نفسه أن الوزارة تعكف حالياً على تقيم ودراسة البيانات والأرقام المتعلقة للعام 2022.

وأوضح معاليه في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى دخول آلاف الشركات إلى الدولة، لافتاً أن الاحصائيات، تبشر بنمو كبير وواسع في عدد الشركات الأجنبية.

وبين أن استراتيجيات الدولة كان لها دور كبير في تبوء دولة الإمارات صدارة العديد من المؤشرات العالمية من بينها حصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر المنظومة العلمية للفكرية في شأن ثقافة ريادة الأعمال، والمركز الأول عالمياً أيضاً خلال 2021 – 2022 في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.

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