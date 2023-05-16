سلطان بن أحمد يترأس اجتماع «الشارقة للإعلام»

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك بمدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وأثنى سموه على جهود المؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس الشارقة للإعلام خلال الفترة الماضية، مشيداً بالنتائج الإيجابية المحققة، والتي تأتي وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الموضوعة من قبل المجلس، وتمنى التوفيق لجميع المؤسسات في المرحلة المقبلة.

واستهل الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع السابق، تلاه شرح لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، من خلال عرض مرئي تناول أبرز مستجدات أعمال «شمس»، على صعيد الترخيص التجاري والمشروعات الإعلامية والمشاريع العقارية، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية المتقدمة وقنوات التواصل الاجتماعي والمشاركات الخارجية والفعاليات.

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