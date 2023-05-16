الإمارات.. استجابة فورية لنداء المتضررين من الأزمات والكوارث

المصدر: أبوظبي - وام

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شكلت استجابة دولة الإمارات لإغاثة المتضررين من الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية حول العالم، العنصر الثابت والدائم في مواجهة أغلب الأزمات التي شهدتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدة بذلك أن عطاءها معين لا ينضب، بغض النظر عن البقعة الجغرافية أو العرق أو الدين. وتعد الإمارات من أوائل الدول استجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية في عام 2023، وأسهمت المساعدات المادية والعينية التي قدمتها في هذا المجال .

الفارس الشهم 2

وسطرت الإمارات ملحمة جديدة في مسيرتها الإنسانية، مع انطلاق عملية «الفارس الشهم 2»، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.

السودان

ونفذت الإمارات عمليات إجلاء لرعايا الدول المختلفة من السودان، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار جهودها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين.

الصومال

وتنفذ المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، برامج متعددة لإغاثة المتأثرين من الجفاف الشديد في الصومال على نطاق واسع، وتقديم المساعدات لهم.

أوكرانيا

وواصلت الإمارات دعمها الإغاثي المستمر للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين، نتيجة الأزمة الحالية وأرسلت طائرة تحمل على متنها 14 طناً من المساعدات الإغاثية.

موزمبيق

وفي فبراير الماضي، قدَّمت دولة الإمارات، من خلال الشركة العالمية القابضة، 800 طن من الإمدادات إلى جمهورية موزمبيق الصديقة.

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