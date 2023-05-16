لجنة في «الاتحادي» تناقش مشروع قانون دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الردود الواردة من الحكومة على استفسارات اللجنة، بشأن مشروع القانون، الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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