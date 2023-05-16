الإمارات تدعو لتعميق التعاون الدولي في العمل المناخي

المصدر: دكا - وام

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شارك سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية في المؤتمر السادس للمحيط الهندي بعنوان «السلام والازدهار والشراكة من أجل مستقبل مرن».

حرص

وأكد في كلمة له حرص دولة الإمارات على العمل بشكل وثيق مع دول المحيط الهندي والمجتمع الدولي من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «COP 28» تؤمن بأهمية التعاون العالمي لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.

وفي هذا الصدد، شدد على التزام دولة الإمارات الراسخ تنظيم مؤتمر «COP 28» وأن يتسم بالشفافة والشمول، إذ تنظر الدولة للعمل المناخي أنه فرصة لدعم النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد متصل، التقى سعيد الهاجري على هامش المؤتمر شهريار عالم وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وفيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، وسبرمانيام جايشنكر وزير خارجية جمهورية الهند، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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