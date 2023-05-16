تخريج 40 خبير تركات

المصدر: دبي - البيان

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شهد القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات في دبي حفل تخريج المنتسبين من الخبراء لبرنامج «واجبات وصي التركة وحقوقه وإجراءات تصفية التركات» الذي أقيم في مقر المحكمة الخاصة بالتركات، لـ 40 خبيراً، وبحضور القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء، ويأتي ذلك لدعم الجِهات القضائيّة بخُبراء مُؤهّلين قانونيّاً.

كما حضر حفل التخريج محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى وأعضاء لجنة شؤون الخبراء.

وأعرب القاضي محمد جاسم الشامسي عن سعادته ورضاه بمخرجات البرنامج، الذي يأتي ثمرة للتعاون البنّاء بين المحكمة الخاصة بالتركات وبين إدارة الخبراء والمحكمين في الدائرة، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج في بلورة ورسم مسار عملٍ واضح يتضمن تعريف الخبراء بأحكام الوصاية.

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