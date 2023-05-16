«سفراء شرطة دبي» ينظم دورة للطلبة المبتعثين

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس المبتعثين في القيادة العامة لشرطة دبي، دورة تدريبية لسفراء شرطة دبي في بلد الابتعاث، بمشاركة 14 من الطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم، وقدمها الدكتور طالب كنعان، مذيع إخباري في قناة العربية.

وقال النقيب حمد سعيد، رئيس مجلس المبتعثين، إن الدورة التدريبية تأتي ضمن مخرجات برنامج سفراء شرطة دبي لبلد الابتعاث، والذي يهدف إلى تأهيل سفراء ريادين متمكنين لتمثيل شرطة دبي خارج الدولة، وتعزيز أداء المبتعثين للمهام الرسمية بكفاءة عالية، وإكساب المبتعثين فكراً ريادياً وشخصية قيادية. وأوضح النقيب حمد سعيد أن برنامج سفراء شرطة دبي في بلد الابتعاث نفذ 3 ورش عمل، و4 دورات تدريبية، بمشاركة 14 كادراً من شرطة دبي مبتعثين إلى 4 دول، ومن المتوقع مشاركة كوادر مبتعثة إلى 13 دولة خلال الفترة القادمة.

وقال النقيب حمد سعيد إن الدورة التدريبية تشمل مهارات في البروتوكول الدولي، الشخصية الدبلوماسية، الإتيكيت لمختلف المناسبات، وفن الإلقاء أمام الشخصيات المهمة، والظهور الإعلامي.

وبين ملازم أول فهد الشاعر، نائب رئيس مجلس المبتعثين، أن مهام سفراء شرطة دبي في دول الابتعاث تتمثل في تمثيل شرطة دبي والطلبة المبعثين، والاطلاع على الممارسات الشرطية الريادية، والاطلاع على أحدث التقنيات والمشاريع، ونقل المعرفة من المؤتمرات والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن المجلس نفذ الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

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