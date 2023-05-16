توعية شرطية لموظفي الفنادق

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرات توعية بالتعاون مع الشركاء لموظفي مجموعة فنادق حياة، بهدف تعزيز التوعية بالخدمات الأمنية والسياحية لشرطة دبي.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن محاضرات التوعية تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي تنفذها الإدارة بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين على مدار العام، بما يعزز الوعي بالخدمات الأمنية والمجتمعية التي تقدمها شرطة دبي للسياح والزوار في الإمارة، وخاصة أن الفنادق والمنتجعات شريك مهم في منظومة التوعية، بما يقدمه موظفوها من مساعدة للفئات المستهدفة، وإرشادهم نحو الخدمات الذكية وقنوات التواصل مع شرطة دبي والشركاء.

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