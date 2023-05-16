حاكم الشارقة يصدر عدة مراسيم أميرية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وأن يتم تشكيله من عدد من الدوائر والهيئات والمجالس.

«الشارقة للكتاب»

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي.

ونصّ المرسوم على أن يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وأصدر صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس تنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يعين أحمد إبراهيم سلطان بن ركاض العامري رئيساً تنفيذياً لهيئة الشارقة للكتاب، وذلك اعتباراً من تاريخه.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم هيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ويُعتمد مُسمى هيئة الشارقة للكتاب باللغة الإنجليزية كالتالي: «Sharjah Book Authority» ويُعرف اختصاراً بـ(SBA). وحسب المرسوم يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة. كما نص المرسوم على أنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

ووفقاً للمرسوم يصدر بقرار من الحاكم تحديد الجهات المتخصصة والوحدات الإدارية التي تتبع الهيئة.

كما يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يمثل السلطة العُليا فيها، ويُشكّل من رئيس وعضوية عدد من الأعضاء الذين يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وبحسب المرسوم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يختاره الرئيس أن ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على قرار من الرئيس، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو من يختاره لينوب عنه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ونص المرسوم على أن يتولى المجلس مباشرة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها.

وبحسب المرسوم يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون مسؤولاً أمام المجلس في أداء مهامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

كما يكون للهيئة مدير تنفيذي يعيّن بمرسوم أميري ويتولى تصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له ويكون مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي.

كما يكون للهيئة مجلس استشاري عالمي يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الثقافة، ويصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته قرار من الرئيس.

ونص المرسوم على أن يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (13) لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب وتعديلاته، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه. كما تضمن المرسوم عدداً من المواد التنظيمية لهيئة الشارقة للكتاب في عدد من المجالات.





«الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً بشأن إلحاق لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بهيئة الشارقة للتعليم الخاص. ونص المرسوم على أن تُلحق لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بهيئة الشارقة للتعليم الخاص اعتباراً من تاريخه.

وتؤول لهيئة الشارقة للتعليم الخاص كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات، كما يُنقل موظفو اللجنة إلى الهيئة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية، ويكون للهيئة اقتراح التعديلات على لجنة الجائزة بما يتوافق مع هيكلها التنظيمي واحتياجاتها الفنية والإدارية.

مدرسة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ببناء مدرسة جديدة للبنات في مدينة دبا الحصن تضم 24 فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل على أن يتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي المقبل كما أمر سموه بإنشاء مستشفى جامعي ومركز تجاري تابع لجمعية الشارقة التعاونية في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صيانة مدرسة الصجعة وإعادة تشغيلها اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز