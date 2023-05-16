«نوماد كابيتاليست»: جواز السفر الإماراتي الأفضل عالمياً 2023

المصدر: دبي - البيان

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تصدر جواز السفر الإماراتي «مؤشر جوازات السفر للمتنقلين»، لعام 2023، والذي يرصد أفضل جوازات السفر على مستوى العالم خلال العام الجاري من حيث إمكانية دخول حامل الجواز إلى أكبر عدد ممكن من دول العالم بسهولة.

وبحسب نتائج المؤشر الصادر عن شركة «نوماد كابيتاليست» العالمية المتخصصة في تزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات الاستشارية، فقد حصل جواز السفر الإماراتي على رصيد إجمالي بلغ 110.50 درجات، منحته صدارة المؤشر لهذا العام.

وأوضحت الشركة في تقرير أصدرته أن جواز السفر الإماراتي نال هذه الصدارة استناداً إلى عدة معايير، وفي مقدمتها تقييم المنهج الذي تتبناه حكومة الإمارات ليس فقط فيما يتعلق بالسفر، وإنما أيضاً بالتصور العام السائد لدى غالبية سكان العالم حيال الإمارات، والسعي الحثيث من جانب حكومة الإمارات لوضع هذا لجعل هذا التصور دوماً في أفضل مستوياته.

واستندت «نوماد كابيتاليست» في تصنيف جوازات السفر إلى عدة معايير، وهي: السفر، الضرائب، الإدراك.

ويُقصَد بمعيار السفر عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر دخولها إما من دون تأشيرة مُسبقة، أو بتأشيرة يحصل عليها في مطار الوصول، أو بموجب تصريح سفر إلكتروني.

وأفادت نتائج المؤشر بأن إجمالي عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الإماراتي دخولها بموجب أي ميزة من المميزات الثلاث المذكورة يبلغ حالياَ 181 دولة.

ويُقصد بمعيار الضرائب قيمة ضرائب الدخل التي تفرضها حكومة الدولة المُصدرة لجواز السفر، فحصلت الإمارات في هذا المعيار على العلامة الكاملة «50 من أصل 50 درجة»، ما يعني أن الإمارات تفرض «صفر ضريبة» على الدخل.

ونالت الإمارات 40 من 50 في معيار الإدراك، والذي يرصد مستوى إدراك مختلف شعوب العالم لحامل جواز السفر عند وصوله إليها، وكيفية تعاملهم معه.

واستندت «نوماد كابيتاليست» في تقييم جوازات السفر وفقاً لهذا المعيار إلى ترتيب الإمارات على كل من «التقرير العالمي للسعادة» و«مؤشر التنمية البشرية»، إلى جانب آراء شخصية مُستمدة من واقع تجارب ذاتية.

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