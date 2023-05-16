1696 عقد زواج في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن عقود الزواج بلغت 1696 عقداً، فيما بلغت حالات الطلاق 339 حالة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، فإن مارس الماضي سجل أعلى عقود الزواج، بواقع 613 عقداً، تلاه فبراير بواقع 595 عقداً، ثم يناير بواقع 488 عقداً. وأظهرت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة أنه تم تسجيل 129 حالة طلاق في مارس الماضي، و107 حالات طلاق في فبراير الماضي، و103 حالات طلاق في يناير الماضي.

ووفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء بلغت عقود الزواج 1659 عقداً، فيما بلغت حالات الطلاق 676 حالة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، وتوزعت عقود الزواج في الفترة المذكورة أعلاه بواقع 466 عقداً في يناير، و580 عقداً في فبراير، و613 عقداً في مارس من العام الماضي، فيما توزعت حالات الطلاق بواقع 223 حالة في يناير، و210 حالات في فبراير، و243 حالة في مارس عام 2022.

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