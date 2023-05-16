«سالم لفحص اللياقة الطبية» يبدأ تقديم خدماته للعاملات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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بدأ مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية في كل من قرية المعرفة، ومركز دبي المالي، أمس، بتقديم خدمة جميع فحوصات اللياقة الطبية للعاملات في المنازل، وذلك في خطوة تهدف للتسهيل على ربات البيوت، وذلك مقابل 750 درهماً لجميع الفحوصات وفقاً لمتطلبات الجهات الصحية في الدولة.

وقالت أماني عبيد، مديرة مركز سالم في قرية المعرفة: إن إدخال الخدمة لمركزي سالم الذكي في قرية المعرفة ودبي المالي جاءت بناء على الطلب الكبير من قبل ربات البيوت، بهدف تقليص الوقت المستغرق في عملية الفحص، حيث لا تستغرق المدة المطلوبة 9 دقائق، ونصف ساعة لاستكمال الإجراءات الأخرى المتعلقة بالإقامة مقابل 750 درهماً.

وبينت أن عدد مراكز سالم الحالية وصل إلى 3 مراكز الأول في سيتي ووك، والثاني في مركز دبي المالي، والثالث في قرية المعرفة، وهناك خطة مستقبلية للتوسع، مشيرة إلى أن قرار التوسع يراعي عادة جوانب عدة، منها الكثافة السكانية ومدى حاجة السكان للخدمة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وتجنيبهم مشقة الانتقال لمناطق قد تكون بعيدة عن سكنهم.

وأوضحت أن افتتاح مراكز سالم المزودة كلها بأجهزة الروبوتات الذكية، التي تعمل على الذكاء الاصطناعي جاء تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة للتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين، وإدخال أحدث الأجهزة الذكية، التي تساعد الجهات على تقديم أفضل الخدمات.

خدمات

وبينت أن المركز الجديد يقدم مجموعة من خدمات الفحص الطبي، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين، وذلك سعياً منه لإثراء تجربة المتعاملين، بأحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الخدمات، التي يقدمها من خلال إنجاز رحلة الفحص الطبي في غضون 30 دقيقة.

ويعكس مركز سالم الذكي الجديد مدى التزام مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بتوفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية الذكية والمبتكرة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي، ولا سيما تلك الخدمات المرتبطة بفحوصات اللياقة الطبية والصحة المهنية، والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والمال والعاملين فيه.

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