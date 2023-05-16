مشاركون: معرض «السكك الحديدية» منصة لحلول النقل المستدام

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أكد عارضون محليون ودوليون في معرض ومؤتمر«الشرق الأوسط للسكك الحديدية» والذي يستضيفه «الاتحاد للقطارات» للعام الثاني على التوالي أنه منصة لتقديم أحدث المنتجات التي تحقق النقل المستدام من خلال المركبات الكهربائية وذاتية القيادة مما يعزز قطاع النقل الدولي، وقالوا: إنه يوحد الجهود والخبرات لتبني حلولاً للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع استراتيجية الإمارات ودول عديدة حول العالم اتجاه الحياد المناخي، بالإضافة إلى عرض تجربة الدولة الرائدة في قطاع شبكة السكك الحديدية الحديثة.

واعتبر محمد الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع المشاريع في الاتحاد للقطارات، استضافة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية للعام الثاني على التوالي، فرصة للشركات والمقاولين والموردين والمصنعين لتبادل الخبرات والمعرفة بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات، ومن خلاله تقدم «الاتحاد للقطارات» خدماتها التشغيلية واكتمال أعمال السكك الحديدية والتي تصل إلى 900 كيلو متر من منطقة الغويفات الحدودية مع المملكة العربية السعودية إلى إمارات الدولة ووصولاً إلى ميناء الفجيرة.

نقل البضائع

وقال الشحي: من خلال المعرض ندعو الشركات إلى التواصل مع «الاتحاد للقطارات» لنقل البضائع عن طريق شبكة السكك الحديدية والتي تعد من أفضل الوسائل للنقل الآمن والمستدام، وبما له من ردود اقتصادية إيجابية أبزرها توفير الوقت ورفع كفاءة النقل في الدولة، حيث يتوقع انخفاض %30 من أسعار الشحن، بالإضافة إلى تخفيف العبء على الطرق ومن ثم تقليل تكاليف صيانتها، وأيضاً خفض انبعاثات الكربون بنسبة 21%، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة اتجاه الحياد المناخي.

وذكرت فاطمة سالم الحنطوبي رئيس قسم التخطيط لخدمات النقل في «مركز النقل المتكامل» أن مشاركة المركز في المعرض تأتي في أطار الجهود الرامية إلى تبني منظومة نقل ذكية في أبوظبي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بشأن احدث الابتكارات في حلول النقل المستدام، مشيرة إلى أن المركز يعرض مشروع «التنقل الذكي» في جزيرتي ياس والسعديات والذي يشمل «المركبة والباص» ذاتي القيادة، والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات تصنيعهما، بجانب مشاريع أخرى تتعلق بالحياد المناخي 2050، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال أساطيل مركباتها مما ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان.

شاحنات كهربائية

وأشار غراهام بريمر المدير العام لشركة «Admiral» إلى أن المعرض يقدم مقترحات وحلول بشأن منظومة النقل المستدام والحفاظ على البيئة من خلال المشاركون والذين يعرضون احدث المركبات سواء كانت صغيرة او شاحنات، وقد عرضت Admiral شاحنات تعمل بالطاقة الكهربائية وتستطيع السير لمدة 250 كيلو متر بشحنة واحدة، مما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية ويعزز مفهوم النقل المستدام، وأن الشركة بصدد طرح مجموعة من الشاحنات في السوق الإماراتي.

وعن حاجة السوق للشاحنات التي تعمل بالكهرباء أكد أن العملاء لديهم رغبة حقيقة في امتلاك هذه الأساطيل للانتقال إلى حلول أكثر استدامة بعيدا عن الخيارات التي تعمل بالديزل، وبالرغم من هذه الجهود إلى انه يوجد العديد من التحديات للانتقال إلى الشاحنات الكهربائية وأبرزها حلول تتعلق بالبنية التحتية.

مدينة مستدامة

وقال ستيفين سيفيرانس مدير إدارة النمو في مدينة مصدر: إن تطوير نظام النقل يستوجب الاعتماد على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة بالإضافة إلى استخدام «السكوترات» وذلك بهدف صنع مدينة مستدامة، وأشاد سيفيرانس بتجربة «مصدر» في هذا الشأن، حيث إنها كانت من أوائل المدن الذكية التي سارت في اتجاه الاستدامة، وأبرمت اتفاقيات مع جهات متعددة أبرزها النقل المتكامل في أبوظبي لتحقيق أهداف النقل المستدام والطاقة النظيفة، والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة، وقد تغلبت على تحديات تخص السيارات الكهربائية في بداية تجربتها نظراً لطبيعة المناخ في الإمارات وقامت بطوير البطاريات ونجحت تجربتها في هذا الأمر.

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